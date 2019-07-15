За 10… грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:27
За 10… грн
никому не верю
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:39
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:16
ЄВРОСЕЙФ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ UKRSIB ONLINE
Перерахування коштів на рахунки, відкриті в інших банках 20 грн
Переказ з картки на картку UKRSIBBANK 1 грн
Переказ з картки UKRSIBBANK на картку іншого банку 1% від суми
Інші безготівкові зарахування 1% від суми
Перерахування коштів з картки UKRSIBBANK на картки інших банків за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct 1% від суми
никому не верю
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:43
Кредитна картка з пільговим періодом в 55 днів. Я зрозумів, що краще витрачати кошти після 15 числа, тоді максимальний період. Підкажіть 15 числа можна робити покупку, чи краще 16?
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Хтось обходив ідентифікацію по телефону, телефонуючи не з основного фін.номеру?
Півгодини з'ясовувала мадам, хто я і що робив з рахунком, потім сказала, що, нажаль, не зможе нічого зробити, бо телефоную не зі свого основного фін. номера. Хоч той, з якого набирав, також є в базі і приходять смс на нього.
Інші банки і через скайп все перевіряють без проблем, а тут безпідставна параноя.
Сказали б одразу, що сорі, наберіть зі свого іншого номера.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:44
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
є такі
за відкриття в Укрсиб Онлайн (ІБ) +3%
+50грн !
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