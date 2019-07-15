RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:27

  Haza написав:Чи є можливість по безналу вивести кошти із зарплатної карти без комісії на карту/рахунок іншого банку?

За 10… грн
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:34

sens
А за P2P +1% комісії від укрсіба?
Haza
Аватар користувача
3

 
Повідомлень: 3152
З нами з: 30.10.07
Подякував: 237 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:39

  Haza написав:sens
А за P2P +1% комісії від укрсіба?

Да, с 15.07.19 г.
Bosstone
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 21.04.10
Подякував: 595 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:16

  Bosstone написав:
  Haza написав:sens
А за P2P +1% комісії від укрсіба?

Да, с 15.07.19 г.

ЄВРОСЕЙФ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ UKRSIB ONLINE
Перерахування коштів на рахунки, відкриті в інших банках 20 грн

Переказ з картки на картку UKRSIBBANK 1 грн
Переказ з картки UKRSIBBANK на картку іншого банку 1% від суми
Інші безготівкові зарахування 1% від суми
Перерахування коштів з картки UKRSIBBANK на картки інших банків за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct 1% від суми
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:43

Кредитна картка з пільговим періодом в 55 днів. Я зрозумів, що краще витрачати кошти після 15 числа, тоді максимальний період. Підкажіть 15 числа можна робити покупку, чи краще 16?
anikola13
 
Повідомлень: 645
З нами з: 08.02.13
Подякував: 63 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Хтось обходив ідентифікацію по телефону, телефонуючи не з основного фін.номеру?
Півгодини з'ясовувала мадам, хто я і що робив з рахунком, потім сказала, що, нажаль, не зможе нічого зробити, бо телефоную не зі свого основного фін. номера. Хоч той, з якого набирав, також є в базі і приходять смс на нього.
Інші банки і через скайп все перевіряють без проблем, а тут безпідставна параноя.
Сказали б одразу, що сорі, наберіть зі свого іншого номера.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 491
З нами з: 25.04.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:44

  Haza написав:Чи є можливість по безналу вивести кошти із зарплатної карти без комісії на карту/рахунок іншого банку, наприклад на монобанк?

Я виводжу в день ЗП все під 0 платіжкою.
Нема сенсу тримати в Укрсибі гроші.
Не хочуть навіть якийсь короткий депозит на 1-3 місяці придумати.
Rainbow
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Не хочуть навіть якийсь короткий депозит на 1-3 місяці придумати.

А що, накопичувальні рахунки зникли?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25537
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 6001 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Не хочуть навіть якийсь короткий депозит на 1-3 місяці придумати.


є такі

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/deposits/

за відкриття в Укрсиб Онлайн (ІБ) +3%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5938
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:50

  Faceless написав:
  Rainbow написав:Не хочуть навіть якийсь короткий депозит на 1-3 місяці придумати.

А що, накопичувальні рахунки зникли?

Мне в зарплатном проекте открыли под 1 % в гривне ... Назвать такой счет сберегательным при нашем уровне инфляции язык не поворачивается :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 110
З нами з: 02.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 657658659660
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.