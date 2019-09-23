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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:36

Как всё-таки метко охарактеризована одним из клиентов (Son of Sun) вся система "УКРСИБ" - "безпідставна параноя". 100%.
yulja_lena
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  yulja_lena написав:"безпідставна параноя". 100%.


1848 рік заснування пароної, яка переживае і нас і вас і ще стільки буде
https://uk.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ну если не помрет как Thomas Cook. Собственно они придумали организованный туризм.
makor06
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