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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 19:36
Как всё-таки метко охарактеризована одним из клиентов (Son of Sun) вся система "УКРСИБ" - "безпідставна параноя". 100%.
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
1848 рік заснування пароної, яка переживае і нас і вас і ще стільки буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ну если не помрет как Thomas Cook. Собственно они придумали организованный туризм.
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