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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 19:36
Как всё-таки метко охарактеризована одним из клиентов (Son of Sun) вся система "УКРСИБ" - "безпідставна параноя". 100%.
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yulja_lena
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Додано: Пон 23 вер, 2019 21:28
yulja_lena написав:
"безпідставна параноя". 100%.
1848 рік заснування пароної, яка переживае і нас і вас і ще стільки будеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
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greenozon
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Додано: Пон 23 вер, 2019 21:29
ну если не помрет как Thomas Cook. Собственно они придумали организованный туризм.
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makor06
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:32
Сама прикольна параноя - це коли пуш на підтвердження поповнення картки Укрсиббанку, яке відбувається в мобільному додатку, банк надсилає в (тадам)...
сам мобільний додаток.
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Кочевник
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:45
Кочевник написав:
Сама прикольна параноя - це коли пуш на підтвердження поповнення картки Укрсиббанку, яке відбувається в мобільному додатку, банк надсилає в (тадам)...
сам мобільний додаток.
Якщо додаток встановлено на телефон з іншим номером, ніж фінансовий, то пуш не прийде
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Faceless
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:53
Faceless написав: Кочевник написав:
Сама прикольна параноя - це коли пуш на підтвердження поповнення картки Укрсиббанку, яке відбувається в мобільному додатку, банк надсилає в (тадам)...
сам мобільний додаток.
Якщо додаток встановлено на телефон з іншим номером, ніж фінансовий, то пуш не прийде
Казочки... Успішно надходить.
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