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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:49
Faceless написав:
Тобто пуш якщо й прийде, то на той телефон, де стоїть фінномер
Так пуши роутятся на девайс через пуш-токен. Номер телефона не участвует в процессе.
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rudnitep
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