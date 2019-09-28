Так пуши роутятся на девайс через пуш-токен. Номер телефона не участвует в процессе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:12
Нематам депо на 3 місяці.
Найкоротший термін 9 місяці, під ТАДААМММ 0% річних!
Проваліться в депозити і побачите.
Щоб вже точно не помилитись, щойно зайшов у додаток та перевірив.
Стосовно "Накопичувальних", то навіть ті крихти які вони пропонують будуть нараховані на мінімальний залишок, що був протягом місяця!
Поклали мільйон першого числа, а 30 зняли, бо терміново знадобились гроші і отримаєте від Укрсибу аж 0 грн та 0 копійок в знак подяки за ваші гроші, які зберігались без одного дня місяць.
Тому, в черговий раз питання, де продуктив для фізиків?!
Додано: Нед 29 вер, 2019 07:36
Тому, в черговий раз відповідь - цей банк не для фізиків, це ж зрозуміло
Купуй ігри, подовжуй підписку чи купуй додатковий контент та отримуй гарантований кешбек 5% від покупки на картку!
Похоже на фейк? что-то на сайте банка не нашел инфы о карте
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