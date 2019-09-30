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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Faceless написав:Тобто пуш якщо й прийде, то на той телефон, де стоїть фінномер


Так пуши роутятся на девайс через пуш-токен. Номер телефона не участвует в процессе.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:12

  greenozon написав:
  Rainbow написав:Не хочуть навіть якийсь короткий депозит на 1-3 місяці придумати.


є такі

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/deposits/

за відкриття в Укрсиб Онлайн (ІБ) +3%

Нематам депо на 3 місяці.
Найкоротший термін 9 місяці, під ТАДААМММ 0% річних!
Проваліться в депозити і побачите.

Щоб вже точно не помилитись, щойно зайшов у додаток та перевірив.

Стосовно "Накопичувальних", то навіть ті крихти які вони пропонують будуть нараховані на мінімальний залишок, що був протягом місяця!
Поклали мільйон першого числа, а 30 зняли, бо терміново знадобились гроші і отримаєте від Укрсибу аж 0 грн та 0 копійок в знак подяки за ваші гроші, які зберігались без одного дня місяць.

Тому, в черговий раз питання, де продуктив для фізиків?! :?: :!:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 07:36

  Rainbow написав:Тому, в черговий раз питання, де продуктив для фізиків?! :?: :!:

Тому, в черговий раз відповідь - цей банк не для фізиків, це ж зрозуміло :P :)

https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com/ КЕШБЕК 5% НА ІГРОВІ СЕРВІСИ
Купуй ігри, подовжуй підписку чи купуй додатковий контент та отримуй гарантований кешбек 5% від покупки на картку!

Похоже на фейк? что-то на сайте банка не нашел инфы о карте
VetalUA
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Повідомлень: 948
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 08:14

  VetalUA написав:
  Rainbow написав:Тому, в черговий раз питання, де продуктив для фізиків?! :?: :!:

Тому, в черговий раз відповідь - цей банк не для фізиків, це ж зрозуміло :P :)

Ну почему сразу не для физиков... может некоторым физикам крепче спится когда их денюжки лежат не в «рога и копыта».
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:35

Предлагали какую то Нью кард.
5% на все в инете.
Но только на словах. Типа, на сайте нет более детальной инфо об этой КБ программе.
На 4900 не распространяется.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4142
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ИБ для юриков лежит уже часа 3. На горячке сроков назвать не могут.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:38

  maxim2014 написав:ИБ для юриков лежит уже часа 3. На горячке сроков назвать не могут.

Починили
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:23

  guntherhouse777 написав:Предлагали какую то Нью кард.
5% на все в инете.
Но только на словах. Типа, на сайте нет более детальной инфо об этой КБ программе.
На 4900 не распространяется.

NEW CARD

А как предлагали?
А то у меня зарплата на их карту капает, но смотрю что ни по одной их акции никто ничего не предлагает :(
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 20:20

  ramaz написав:
  guntherhouse777 написав:Предлагали какую то Нью кард.
5% на все в инете.
Но только на словах. Типа, на сайте нет более детальной инфо об этой КБ программе.
На 4900 не распространяется.

NEW CARD

А как предлагали?
А то у меня зарплата на их карту капает, но смотрю что ни по одной их акции никто ничего не предлагает :(

В МК реклама вылезла.
Оставил тел.
Перезвонили.
А условий по КБ в самом деле нет у них к карте на сайте?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 20:24

ого!
кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет;
+50грн !
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greenozon
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