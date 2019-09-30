В этом ломбарде с мировым именем акции организовывают не совсем порядочные люди. Так что не советую с ними иметь дело. Легко могут подменить задним числом официальные условия акции. И 5% превратятся в 0%. Проходили уже)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:46
В этом ломбарде с мировым именем акции организовывают не совсем порядочные люди. Так что не советую с ними иметь дело. Легко могут подменить задним числом официальные условия акции. И 5% превратятся в 0%. Проходили уже)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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