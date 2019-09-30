greenozon написав:ого! кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет;
В этом ломбарде с мировым именем акции организовывают не совсем порядочные люди. Так что не советую с ними иметь дело. Легко могут подменить задним числом официальные условия акции. И 5% превратятся в 0%. Проходили уже)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
greenozon написав:ого! кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет;
В этом ломбарде с мировым именем акции организовывают не совсем порядочные люди. Так что не советую с ними иметь дело. Легко могут подменить задним числом официальные условия акции. И 5% превратятся в 0%. Проходили уже)
Последний аукцион невиданной щедрости прошёл честно
greenozon написав:ого! кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет;
В этом ломбарде с мировым именем акции организовывают не совсем порядочные люди. Так что не советую с ними иметь дело. Легко могут подменить задним числом официальные условия акции. И 5% превратятся в 0%. Проходили уже)
Последний аукцион невиданной щедрости прошёл честно
Останній місяць - нечесно. Кешбек був виплачений не по даті авторизації, а по даті проводки. Хоча попередні 5 місяців були чесними.