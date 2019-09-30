greenozon написав:ого! кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет;
В этом ломбарде с мировым именем акции организовывают не совсем порядочные люди. Так что не советую с ними иметь дело. Легко могут подменить задним числом официальные условия акции. И 5% превратятся в 0%. Проходили уже)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
greenozon написав:ого! кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет;
В этом ломбарде с мировым именем акции организовывают не совсем порядочные люди. Так что не советую с ними иметь дело. Легко могут подменить задним числом официальные условия акции. И 5% превратятся в 0%. Проходили уже)
Последний аукцион невиданной щедрости прошёл честно
greenozon написав:ого! кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет;
В этом ломбарде с мировым именем акции организовывают не совсем порядочные люди. Так что не советую с ними иметь дело. Легко могут подменить задним числом официальные условия акции. И 5% превратятся в 0%. Проходили уже)
Последний аукцион невиданной щедрости прошёл честно
Останній місяць - нечесно. Кешбек був виплачений не по даті авторизації, а по даті проводки. Хоча попередні 5 місяців були чесними.
STIGA написав:https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com/ КЕШБЕК 5% НА ІГРОВІ СЕРВІСИ Купуй ігри, подовжуй підписку чи купуй додатковий контент та отримуй гарантований кешбек 5% від покупки на картку!
*** кто-то регистрировался по этой ссылке? банк перезвонил?
Я не регистрировался. А Вы? Очень похоже, что это копия newcard, с кешбеком на любой онлайн, только позиционирование "для геймеров" (может дизайн ещё отличается)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
STIGA написав:кто-то регистрировался по этой ссылке? банк перезвонил?
Мені телефонувала менеджер - це програма для тих, у кого по жодному з рахунків не було операцій більше місяця. Причому вони передумали за вихідні - в четвер-п'ятницю для мене ще було доступно. Одним словом - розходимось.