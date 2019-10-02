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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:29

Bobb, На весь онлайн кешбек, или только на игры?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:На весь онлайн кешбек, или только на игры?

Кажуть, що на всі розрахунки

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Bobb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Выплатили кешбек за пополнение мобильного, за первый месяц акции.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:10

  Ferlakur написав:Выплатили кешбек за пополнение мобильного, за первый месяц акции.

По какой карте и сколько %% КБ?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ferlakur написав:Выплатили кешбек за пополнение мобильного, за первый месяц акции.
Там не в %
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... e_payment/
У меня по Велкам кард выплатили
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:14

  Faceless написав:
Ferlakur написав:Выплатили кешбек за пополнение мобильного, за первый месяц акции.
Там не в %
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... e_payment/
У меня по Велкам кард выплатили

"Клієнти ..., що отримали SMS повідомлення від Банку." - Вам приходило сообщение?
По-моему Укрсиб зарплатных клиентов по акциям просто игнорит.
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:16

  ramaz написав:
  Faceless написав:
Ferlakur написав:Выплатили кешбек за пополнение мобильного, за первый месяц акции.
Там не в %
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... e_payment/
У меня по Велкам кард выплатили

"Клієнти ..., що отримали SMS повідомлення від Банку." - Вам приходило сообщение?
По-моему Укрсиб зарплатных клиентов по акциям просто игнорит.

Да, приходило сообщение
Зарплатных вполне может игнорить, они не убегут, а "уличных" надо заманивать, а уж по степени жлобства их маркетингу равных нет
Faceless
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  #<1 ... 661662663664
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