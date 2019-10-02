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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:29
Bobb, На весь онлайн кешбек, или только на игры?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06
Вкладчик1234 написав:
На весь онлайн кешбек, или только на игры?
Кажуть, що на всі розрахунки
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Bobb
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:27
Выплатили кешбек за пополнение мобильного, за первый месяц акции.
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Ferlakur
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:10
Ferlakur написав:
Выплатили кешбек за пополнение мобильного, за первый месяц акции.
По какой карте и сколько %% КБ?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:12
Ferlakur написав:Выплатили кешбек за пополнение мобильного, за первый месяц акции.
Там не в %https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... e_payment/
У меня по Велкам кард выплатили
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Faceless
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:14
"Клієнти ..., що отримали SMS повідомлення від Банку." - Вам приходило сообщение?
По-моему Укрсиб зарплатных клиентов по акциям просто игнорит.
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ramaz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:16
ramaz написав:
"Клієнти ..., що отримали SMS повідомлення від Банку." - Вам приходило сообщение?
По-моему Укрсиб зарплатных клиентов по акциям просто игнорит.
Да, приходило сообщение
Зарплатных вполне может игнорить, они не убегут, а "уличных" надо заманивать, а уж по степени жлобства их маркетингу равных нет
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Faceless
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- Подякували: 6023 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
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на тему
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