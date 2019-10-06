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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:29
Bobb, На весь онлайн кешбек, или только на игры?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Выплатили кешбек за пополнение мобильного, за первый месяц акции.
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:10
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Там не в %
У меня по Велкам кард выплатили
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:14
"Клієнти ..., що отримали SMS повідомлення від Банку." - Вам приходило сообщение?
По-моему Укрсиб зарплатных клиентов по акциям просто игнорит.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:16
Да, приходило сообщение
Зарплатных вполне может игнорить, они не убегут, а "уличных" надо заманивать, а уж по степени жлобства их маркетингу равных нет
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не всех, вероятно, тк у меня карта в зарплатном проекте - и сообщение приходило, и кешбек 20 грн сегодня капнул.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Хтось знайшов повні умови карти респаун? Вона дебетна чи кредитка?швидко оформлююьб
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