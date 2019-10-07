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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:04
dr_morgenstern Обязательным условием является получение смс об участии?
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anikola13
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Додано: Вів 08 жов, 2019 09:12
Акційна картка від УкрСиббанк 6 місяців кешбеку 5% за всі інтернет розрахунки,крім переказу коштів. Картку можна оформити до 31.12.умови https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
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tarasum
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