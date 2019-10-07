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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:04
dr_morgenstern Обязательным условием является получение смс об участии?
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Акційна картка від УкрСиббанк 6 місяців кешбеку 5% за всі інтернет розрахунки,крім переказу коштів. Картку можна оформити до 31.12.умови
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:54
1. Отримати рекламну пропозицію від UKRSIBBANK оформити картку NEW card...
Как ее отримати?
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:55
Они сами присылают.
Пришлют - можете получить карту, не пришлют - значит нет.
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:59
Єдина умова подати заявку на сайті,обмежень не було. Платять лише за перші 6 місяців,тому для мене краще відкривати в листопаді,коли велика комуналка)))
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