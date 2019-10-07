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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:04
dr_morgenstern Обязательным условием является получение смс об участии?
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Акційна картка від УкрСиббанк 6 місяців кешбеку 5% за всі інтернет розрахунки,крім переказу коштів. Картку можна оформити до 31.12.умови
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:54
1. Отримати рекламну пропозицію від UKRSIBBANK оформити картку NEW card...
Как ее отримати?
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:55
Они сами присылают.
Пришлют - можете получить карту, не пришлют - значит нет.
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:59
Єдина умова подати заявку на сайті,обмежень не було. Платять лише за перші 6 місяців,тому для мене краще відкривати в листопаді,коли велика комуналка)))
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:37
tarasum
А где подавать заявку?
По слухам это для новых клиентов или тех, у кого нет активных счетов.
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:44
Заявка подається на сайті,можна уточнити про умови. Картка акційна,тому можливі винятки)))
Ссилку знайшов в їх фейсбуці рекламі,там можна також задати питання представнику банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:50
Мне кажется, что всем заинтересованным нужно просто молча заполнять заявку пока можно, а не торбить поддержку, или выяснять что-то в интернете
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:14
а як щодо приписки на сторінці замовлення - "Оформити картку можуть ті користувачі, які не мають відкритого рахунку в UKRSIBBANK"
+50грн !
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:26
Мне перезвонили и сказали что, тем у кого есть счета не дают.
Нужно закрыть счет и через 45 дн. (или когда там счет закроется), можно подать заявку (если карты еще будут выдавать).
Тем у кого есть счета не дают.
Востаннє редагувалось demichh в Вів 08 жов, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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