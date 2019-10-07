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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:32

  tarasum написав:
  demichh написав:А где подавать заявку?
По слухам это для новых клиентов или тех, у кого нет активных счетов.

Заявка подається на сайті,можна уточнити про умови. Картка акційна,тому можливі винятки)))
Ссилку знайшов в їх фейсбуці рекламі,там можна також задати питання представнику банку
https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com

Прямо по этой ссылке под *Макс. 500 грн в місяць ниже написано: Оформити можуть ті користувачі, які не мають відкритого рахунку в Укрсиббанк.

Но я согласен, что пускай подает заявку кто хочет - может прокатит.
Востаннє редагувалось Slx в Вів 08 жов, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:33

Slx
якщо прочитати тарифи (пдф) по карті, то стане ясно, що це заманушка для тих, в кого немає карт банку, але так- нехай сміливі пробують
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:34

я попробовал, сказали нужно закрывать счета и после закрытия пробовать снова.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Услуга StarSMS отключается через UKRSIB Online или/и лучше еще и заяву в отделении на имя начальника написать с просьбой не подключать/отключить эту услугу по карте/счету?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:25

  demichh написав:я попробовал, сказали нужно закрывать счета и после закрытия пробовать снова.

У меня тока кредитка. И закрыт более 45 дней предыдущий "аукцион". Сказали, что можно. назначили время.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:26

  Slx написав:Услуга StarSMS отключается через UKRSIB Online или/и лучше еще и заяву в отделении на имя начальника написать с просьбой не подключать/отключить эту услугу по карте/счету?

Нормально и в UKRSIB Online отключается
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:25

  demichh написав:я попробовал, сказали нужно закрывать счета и после закрытия пробовать снова.


Это факт. Нужно закрывать ВСЕ КАРТОЧНЫЕ СЧЕТА, даже если по ним не было операций. Так написано в их инструкции и так настроен их SAP for banking.

Поддержка при назначении встречи тупо смотрит операции за 30 дней, но не говорят о том , что надо закрывать эти счета.

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Это прикольную фишку придумал Сиб. Закроют какаето часть неактивных счетов, выростет количество активных клиентов +доп продукты. Главный вопрос , сколько они выделили средств на эту акцию
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:41

% Кешбека - чистые или до вычета налогов?

А Укрсиб насчитывает чистыми % или до вычета 19,5%?
Slx
 
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