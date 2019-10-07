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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:32
tarasum написав: demichh написав:
А где подавать заявку?
По слухам это для новых клиентов или тех, у кого нет активных счетов.
Заявка подається на сайті,можна уточнити про умови. Картка акційна,тому можливі винятки)))
Ссилку знайшов в їх фейсбуці рекламі,там можна також задати питання представнику банкуhttps://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com
Прямо по этой ссылке под *Макс. 500 грн в місяць
ниже написано: Оформити можуть ті користувачі, які не мають відкритого рахунку в Укрсиббанк.
Но я согласен, что пускай подает заявку кто хочет - может прокатит.
Востаннє редагувалось Slx
в Вів 08 жов, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:33
Slx
якщо прочитати тарифи (пдф) по карті, то стане ясно, що це заманушка для тих, в кого немає карт банку, але так- нехай сміливі пробують
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:34
я попробовал, сказали нужно закрывать счета и после закрытия пробовать снова.
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demichh
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:22
Услуга StarSMS отключается через UKRSIB Online или/и лучше еще и заяву в отделении на имя начальника написать с просьбой не подключать/отключить эту услугу по карте/счету?
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Slx
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:25
demichh написав:
я попробовал, сказали нужно закрывать счета и после закрытия пробовать снова.
У меня тока кредитка. И закрыт более 45 дней предыдущий "аукцион". Сказали, что можно. назначили время.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:26
Slx написав:
Услуга StarSMS отключается через UKRSIB Online или/и лучше еще и заяву в отделении на имя начальника написать с просьбой не подключать/отключить эту услугу по карте/счету?
Нормально и в UKRSIB Online отключается
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:25
demichh написав:
я попробовал, сказали нужно закрывать счета и после закрытия пробовать снова.
Это факт. Нужно закрывать ВСЕ КАРТОЧНЫЕ СЧЕТА, даже если по ним не было операций. Так написано в их инструкции и так настроен их SAP for banking.
Поддержка при назначении встречи тупо смотрит операции за 30 дней, но не говорят о том , что надо закрывать эти счета.
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Это прикольную фишку придумал Сиб. Закроют какаето часть неактивных счетов, выростет количество активных клиентов +доп продукты. Главный вопрос , сколько они выделили средств на эту акцию
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:41
А Укрсиб насчитывает чистыми % или до вычета 19,5%?
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Slx
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