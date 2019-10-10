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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:19

  tarasum написав:
  Slx написав:А Укрсиб насчитывает чистыми % или до вычета 19,5%?

Всі банки грязними,тільки таском чистими)) цей банк не виняток,якщо не правий,поправте. Картка дебетна,термін акції до 31.12.19,не думаю що скорше закриють лавочку)))

Цей платить податки окремо, сума виходить без податків.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:42

Підкажіть колеги в кого є комбінована карта Ашан-Укрсиб (Оней)

якщо переказав кошти в УкрСиб Онлайн (загасив борг), але цифра заборгованості по цій карті далі висить таж,
коли власне буде оновлення тих цифр?
і скільки часу цей платіж буде йти на карту
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А перелогиниться пробовал? У них бывает иногда бывает баланс «залипает».
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:52

  greenozon написав:Підкажіть колеги в кого є комбінована карта Ашан-Укрсиб (Оней)

якщо переказав кошти в УкрСиб Онлайн (загасив борг), але цифра заборгованості по цій карті далі висить таж,
коли власне буде оновлення тих цифр?
і скільки часу цей платіж буде йти на карту

Як правило, оновлюється на наступний робочий день.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:12

  dr_morgenstern написав:
anikola13 написав:dr_morgenstern Обязательным условием является получение смс об участии?
Да.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... e_payment/Зображення


Нет.
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:23

а че за онлайн подарунки?
которые
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v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:23

  Son of Sun написав:
  greenozon написав:Підкажіть колеги в кого є комбінована карта Ашан-Укрсиб (Оней)

якщо переказав кошти в УкрСиб Онлайн (загасив борг), але цифра заборгованості по цій карті далі висить таж,
коли власне буде оновлення тих цифр?
і скільки часу цей платіж буде йти на карту

Як правило, оновлюється на наступний робочий день.



Дані досі висять старі в кабінеті.
Звонив на 729 - кажуть був якийсь збій, дані будуть оновлено пізніше...

Загалом оператор сказав, що дані по плану оновлюються щодня зранку.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:27

Кешбек программа - Где достать Инфо по своей карте/операциям

Я новый клиент банка и ессно в каждом банке свои загоны, поэтому помогите с вопросом.
Получил New Card c кешбеком на пол года по онлайн покупкам. Провел тестовіе операции по 1 грн:
- через мастерпасс на 1 грн (ipay) - вайбер про снятие 1 грн пришел, баланс отобразился сразу. Ни слова о кешбеке.
- через portmone на 1 грн - вайбер про снятие 1 грн пришел, баланс пока НЕ изменился. Тоже ни слова о кешбеке.
В ТАСе в СМС всегда пишет о сумме операции И о полученном кешбеке.

Вопрос: как узнать, засчитался ли кешбек? Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx написав:Я новый клиент банка и ессно в каждом банке свои загоны, поэтому помогите с вопросом.
Получил New Card c кешбеком на пол года по онлайн покупкам. Провел тестовіе операции по 1 грн:
- через мастерпасс на 1 грн (ipay) - вайбер про снятие 1 грн пришел, баланс отобразился сразу. Ни слова о кешбеке.
- через portmone на 1 грн - вайбер про снятие 1 грн пришел, баланс пока НЕ изменился. Тоже ни слова о кешбеке.
В ТАСе в СМС всегда пишет о сумме операции И о полученном кешбеке.

Вопрос: как узнать, засчитался ли кешбек? Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.


Никак не узнать, тем более у вас он акционный - его будут рассчитывать уже непосредственно перед выплатой. Разве что узнать в КЦ о том, что программа кешбека подключена можно - я так по Welcome card узнавал
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:44

  Faceless написав:Никак не узнать, тем более у вас он акционный - его будут рассчитывать уже непосредственно перед выплатой. Разве что узнать в КЦ о том, что программа кешбека подключена можно - я так по Welcome card узнавал

Спасибо. Получается не проверить, проходит ли коммуналка и Укртелеком по нему или нет, так? Кто-то писал, что МСС 4900 (коммуналка) не должно проходить, другой писал обратное. Никто на практике не знает?
Slx
 
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