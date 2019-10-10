Цей платить податки окремо, сума виходить без податків.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:19
Цей платить податки окремо, сума виходить без податків.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:42
Підкажіть колеги в кого є комбінована карта Ашан-Укрсиб (Оней)
якщо переказав кошти в УкрСиб Онлайн (загасив борг), але цифра заборгованості по цій карті далі висить таж,
коли власне буде оновлення тих цифр?
і скільки часу цей платіж буде йти на карту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А перелогиниться пробовал? У них бывает иногда бывает баланс «залипает».
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:52
Як правило, оновлюється на наступний робочий день.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:12
Нет.
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:23
Дані досі висять старі в кабінеті.
Звонив на 729 - кажуть був якийсь збій, дані будуть оновлено пізніше...
Загалом оператор сказав, що дані по плану оновлюються щодня зранку.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:27
Кешбек программа - Где достать Инфо по своей карте/операциям
Я новый клиент банка и ессно в каждом банке свои загоны, поэтому помогите с вопросом.
Получил New Card c кешбеком на пол года по онлайн покупкам. Провел тестовіе операции по 1 грн:
- через мастерпасс на 1 грн (ipay) - вайбер про снятие 1 грн пришел, баланс отобразился сразу. Ни слова о кешбеке.
- через portmone на 1 грн - вайбер про снятие 1 грн пришел, баланс пока НЕ изменился. Тоже ни слова о кешбеке.
В ТАСе в СМС всегда пишет о сумме операции И о полученном кешбеке.
Вопрос: как узнать, засчитался ли кешбек? Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Никак не узнать, тем более у вас он акционный - его будут рассчитывать уже непосредственно перед выплатой. Разве что узнать в КЦ о том, что программа кешбека подключена можно - я так по Welcome card узнавал
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:44
Спасибо. Получается не проверить, проходит ли коммуналка и Укртелеком по нему или нет, так? Кто-то писал, что МСС 4900 (коммуналка) не должно проходить, другой писал обратное. Никто на практике не знает?
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