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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:51
Slx написав:
Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.
Так смс же приходит вида: "Рахунок ххххх підключено до бонусної програми "New Cash Back" з хх.хх.хххх"
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Setta
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:55
Slx написав: Faceless написав:
Никак не узнать, тем более у вас он акционный - его будут рассчитывать уже непосредственно перед выплатой. Разве что узнать в КЦ о том, что программа кешбека подключена можно - я так по Welcome card узнавал
Спасибо. Получается не проверить, проходит ли коммуналка и Укртелеком по нему или нет, так? Кто-то писал, что МСС 4900 (коммуналка) не должно проходить, другой писал обратное. Никто на практике не знает?
По Welcome card я оплачивал коммуналку (через Портмоне) кешбек был, но вот какой был МСС не подскажу
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Faceless
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:00
Setta написав: Slx написав:
Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.
Так смс же приходит вида: "Рахунок ххххх підключено до бонусної програми "New Cash Back" з хх.хх.хххх"
А я не отримував такого змісту смс. Буду гарячку питати.
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anikola13
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