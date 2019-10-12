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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:51

  Slx написав: Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.


Так смс же приходит вида: "Рахунок ххххх підключено до бонусної програми "New Cash Back" з хх.хх.хххх"
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:55

  Slx написав:
  Faceless написав:Никак не узнать, тем более у вас он акционный - его будут рассчитывать уже непосредственно перед выплатой. Разве что узнать в КЦ о том, что программа кешбека подключена можно - я так по Welcome card узнавал

Спасибо. Получается не проверить, проходит ли коммуналка и Укртелеком по нему или нет, так? Кто-то писал, что МСС 4900 (коммуналка) не должно проходить, другой писал обратное. Никто на практике не знает?

По Welcome card я оплачивал коммуналку (через Портмоне) кешбек был, но вот какой был МСС не подскажу
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:00

  Setta написав:
  Slx написав: Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.


Так смс же приходит вида: "Рахунок ххххх підключено до бонусної програми "New Cash Back" з хх.хх.хххх"

Так прийшла смс на наступний день після активації, що підключено до бонусної програми.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 07:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

anikola13 написав:
  Setta написав:
  Slx написав: Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.


Так смс же приходит вида: "Рахунок ххххх підключено до бонусної програми "New Cash Back" з хх.хх.хххх"

Так прийшла смс на наступний день після активації, що підключено до бонусної програми.
А 6 месяцев программы от даты подключения? Например 12.10.19 по 12.04.20?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:58

Aps Думаю, что да. Так было в прошлый аукцион. :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:17

Aps фактически 6 месяцев (весь октябрь-март), а то могли написать 181 день от даты открытия счета )))
STIGA
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:24

Предавторизация при онлайн покупках

Прошу совета у ветеранов. Хочу закупиться через сайт Эпицентра 27.ua , но не знаю там есть или нет предавторизация? Как это можно узнать точно?

Думаю задействовать IDEA CardBlancheOnline или UKRSIB NEW CARD. Какую карту лучше, если встречусь все таки с предавторизацией?

Спасибо.
STIGA
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:53

А 6 месяцев программы от даты подключения? Например 12.10.19 по 12.04.20?

Представник банку стверджує що 6 місяців в з дня активації картки)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 06:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

При оплате в кабинете киевских енерг. услуг я вижу, что операция отображается как "другое", что и соответствует в принципе. Скоро 16е число, но выплаты же идут за прошлый месяц, так что не узнаю, приходит ли за это кешбек. Думаю, что нет.
Slx
 
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