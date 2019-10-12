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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:51
Slx написав:
Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.
Так смс же приходит вида: "Рахунок ххххх підключено до бонусної програми "New Cash Back" з хх.хх.хххх"
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Setta
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:55
Slx написав: Faceless написав:
Никак не узнать, тем более у вас он акционный - его будут рассчитывать уже непосредственно перед выплатой. Разве что узнать в КЦ о том, что программа кешбека подключена можно - я так по Welcome card узнавал
Спасибо. Получается не проверить, проходит ли коммуналка и Укртелеком по нему или нет, так? Кто-то писал, что МСС 4900 (коммуналка) не должно проходить, другой писал обратное. Никто на практике не знает?
По Welcome card я оплачивал коммуналку (через Портмоне) кешбек был, но вот какой был МСС не подскажу
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Faceless
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:00
Setta написав: Slx написав:
Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.
Так смс же приходит вида: "Рахунок ххххх підключено до бонусної програми "New Cash Back" з хх.хх.хххх"
Так прийшла смс на наступний день після активації, що підключено до бонусної програми.
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anikola13
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Додано: Суб 12 жов, 2019 07:19
anikola13 написав: Setta написав: Slx написав:
Где увидеть, добавили ли мою карту к кешбек программе?
Заранее спасибо.
Так смс же приходит вида: "Рахунок ххххх підключено до бонусної програми "New Cash Back" з хх.хх.хххх"
Так прийшла смс на наступний день після активації, що підключено до бонусної програми.
А 6 месяцев программы от даты подключения? Например 12.10.19 по 12.04.20?
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Aps
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:58
Aps
Думаю, что да. Так было в прошлый аукцион.
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anikola13
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:17
Aps фактически 6 месяцев (весь октябрь-март), а то могли написать 181 день от даты открытия счета )))
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STIGA
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:24
Прошу совета у ветеранов. Хочу закупиться через сайт Эпицентра 27.ua , но не знаю там есть или нет предавторизация? Как это можно узнать точно?
Думаю задействовать IDEA CardBlancheOnline или UKRSIB NEW CARD. Какую карту лучше, если встречусь все таки с предавторизацией?
Спасибо.
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STIGA
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:53
А 6 месяцев программы от даты подключения? Например 12.10.19 по 12.04.20?
Представник банку стверджує що 6 місяців в з дня активації картки)))
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tarasum
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Додано: Нед 13 жов, 2019 06:54
При оплате в кабинете киевских енерг. услуг я вижу, что операция отображается как "другое", что и соответствует в принципе. Скоро 16е число, но выплаты же идут за прошлый месяц, так что не узнаю, приходит ли за это кешбек. Думаю, что нет.
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Slx
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