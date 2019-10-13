RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 666667668669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx написав:При оплате в кабинете киевских енерг. услуг я вижу, что операция отображается как "другое", что и соответствует в принципе. Скоро 16е число, но выплаты же идут за прошлый месяц, так что не узнаю, приходит ли за это кешбек. Думаю, что нет.
Проходит с МСС 4900- коммуналка. В прошлую акцию исправно начисляли.
lel
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 10.12.13
Подякував: 930 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

3d смс по операціям,приходять на телефон,якщо смс відключені? Чи має завжди бути включеним?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 320
З нами з: 16.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

tarasum написав:3d смс по операціям,приходять на телефон,якщо смс відключені? Чи має завжди бути включеним?
На пакеті Start - не приходять.
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 22.06.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На Welcome Card також не приходили.
Кочевник
 
Повідомлень: 964
З нами з: 16.02.17
Подякував: 169 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:26

  Кочевник написав:На Welcome Card також не приходили.

3д можна відключити? Чи виходить що без смс нічого в інтернеті не можна оплатити,крім їхньої інтернет системи?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 320
З нами з: 16.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:32

  tarasum написав:
  Кочевник написав:На Welcome Card також не приходили.

3д можна відключити? Чи виходить що без смс нічого в інтернеті не можна оплатити,крім їхньої інтернет системи?

Не можна. Нема смс - немає оплати в інтернет.
Кочевник
 
Повідомлень: 964
З нами з: 16.02.17
Подякував: 169 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:34

  Кочевник написав:
  tarasum написав:
  Кочевник написав:На Welcome Card також не приходили.

3д можна відключити? Чи виходить що без смс нічого в інтернеті не можна оплатити,крім їхньої інтернет системи?

Не можна. Нема смс - немає оплати в інтернет.

В їхній системі теж треба підтвердження по смс? Чи все проходить?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 320
З нами з: 16.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 666667668669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ingtrans, solomia і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15340)
13.10.2019 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.