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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:11
Slx написав:При оплате в кабинете киевских енерг. услуг я вижу, что операция отображается как "другое", что и соответствует в принципе. Скоро 16е число, но выплаты же идут за прошлый месяц, так что не узнаю, приходит ли за это кешбек. Думаю, что нет.
Проходит с МСС 4900- коммуналка. В прошлую акцию исправно начисляли.
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lel
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Додано: Нед 13 жов, 2019 16:36
3d смс по операціям,приходять на телефон,якщо смс відключені? Чи має завжди бути включеним?
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tarasum
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Додано: Нед 13 жов, 2019 17:38
tarasum написав:3d смс по операціям,приходять на телефон,якщо смс відключені? Чи має завжди бути включеним?
На пакеті Start - не приходять.
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dr_morgenstern
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Додано: Нед 13 жов, 2019 18:18
На Welcome Card також не приходили.
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Кочевник
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Додано: Нед 13 жов, 2019 18:26
Кочевник написав:
На Welcome Card також не приходили.
3д можна відключити? Чи виходить що без смс нічого в інтернеті не можна оплатити,крім їхньої інтернет системи?
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tarasum
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Додано: Нед 13 жов, 2019 18:32
tarasum написав: Кочевник написав:
На Welcome Card також не приходили.
3д можна відключити? Чи виходить що без смс нічого в інтернеті не можна оплатити,крім їхньої інтернет системи?
Не можна. Нема смс - немає оплати в інтернет.
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Кочевник
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Додано: Нед 13 жов, 2019 18:34
Кочевник написав: tarasum написав: Кочевник написав:
На Welcome Card також не приходили.
3д можна відключити? Чи виходить що без смс нічого в інтернеті не можна оплатити,крім їхньої інтернет системи?
Не можна. Нема смс - немає оплати в інтернет.
В їхній системі теж треба підтвердження по смс? Чи все проходить?
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tarasum
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Додано: Нед 13 жов, 2019 20:11
Кочевник написав:
Не можна. Нема смс - немає оплати в інтернет
Перший місяць начебто СМС безкоштовні бо написано "починаючи з наступного після відкриття рахунку". Я вимкну за кілька днів до останнього дня місяця бо якщо Вайбер-повідомлення до послуги не відносяться, то я без СМС переживуть (жодного ще не було після усіляких оплат з 3ДС)
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Slx
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Додано: Нед 13 жов, 2019 20:41
tarasum давно не пользовался, но если память не изменяет, если отключить смс, то операции проводятся без 3дс
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STIGA
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