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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:01
Якщо б 5,7% було у валюті, то можна було погодитися з іхньою пропозицією й без участі у розіграші призів, а інакше важко
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:15
greenozon написав:
Розіграш
ну так розыграть клиента -- эт святое
... делайте хоть что-нибудь!
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