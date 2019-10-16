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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:01

  greenozon написав:Щось велике в лісі здохло! :)

УкрСиб появився на МІнфіні

https://minfin.com.ua/ua/deposits/598-u ... /?sku=4708
УкрСиббанк Розіграш ТОП Банку від Укрсиббанку з бонусом від Мінфіну

Якщо б 5,7% було у валюті, то можна було погодитися з іхньою пропозицією й без участі у розіграші призів, а інакше важко :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:Розіграш

ну так розыграть клиента -- эт святое :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:21

  greenozon написав:Щось велике в лісі здохло! :)

УкрСиб появився на МІнфіні

https://minfin.com.ua/ua/deposits/598-u ... /?sku=4708
УкрСиббанк Розіграш ТОП Банку від Укрсиббанку з бонусом від Мінфіну


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curiousobro
 
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  #<1 ... 667668669670
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