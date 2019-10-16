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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:01
Якщо б 5,7% було у валюті, то можна було погодитися з іхньою пропозицією й без участі у розіграші призів, а інакше важко
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:15
greenozon написав:
Розіграш
ну так розыграть клиента -- эт святое
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 16 жов, 2019 23:21
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curiousobro
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laa1999
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Додано: Чет 17 жов, 2019 09:10
laa1999 написав:
Банк откровенно уже издевается над своими физлицами, у них - драконовские тарифы по пользованию своими деньгами и депозитными картами, а дураки все же есть...Не знаю, уже бы отдали бы лицензию НБУ и работали, как и американцы,только с юриками, ах нет - должны доиздеваться до конца и заработать все на физиках до последний копейки. По всей видимости буратины еще в стране есть...
І шо вас тут тримає? Це не єдиний банк на планеті.
"Попали Чапаев, Петька и Чингачгук на необитаемый остров. Разбрелись в разные стороны в поисках еды. Петька ходил-ходил, нечего не нашел, пришел к Чингачгуку. Тот каких-то кореньев накопал, рыбы наловил, мелких зверей в силки поймал, развел костер, теперь сидит, жарит это все и ест. Петька просит поделиться - Чингачгук ему говорит: "Сам ищи!". Закручинился Петька, пошел к Василий-Иванычу на другой конец острова. Пока дошел - живот от голода совсем свело. Смотрит - сидит Чапаев у костра, жарит огромную тушу. "Дай", - говорит Петька, - "мне немножко". "Бери". Петька поел, говорит: "Спасибо тебе Василий Иванович. Добрый ты. А вот Чингачгук - нехороший, жадный. Не нравится он мне". "Не нравится - не ешь!""
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Чет 17 жов, 2019 09:50
Драконовские тарифы не для всех, есть десятки если не сотни тысяч людей, которые пользуются их услугами практически бесплатно (читай за копейки).
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maxim2014
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:10
Кочевник написав: tarasum написав: Кочевник написав:
На Welcome Card також не приходили.
3д можна відключити? Чи виходить що без смс нічого в інтернеті не можна оплатити,крім їхньої інтернет системи?
Не можна. Нема смс - немає оплати в інтернет.
Не вводите в заблуждение. Проходят оплаты без смс.
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Setta
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