RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:01

  greenozon написав:Щось велике в лісі здохло! :)

УкрСиб появився на МІнфіні

https://minfin.com.ua/ua/deposits/598-u ... /?sku=4708
УкрСиббанк Розіграш ТОП Банку від Укрсиббанку з бонусом від Мінфіну

Якщо б 5,7% було у валюті, то можна було погодитися з іхньою пропозицією й без участі у розіграші призів, а інакше важко :wink:
Igneus
 
Повідомлень: 227
З нами з: 29.08.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:Розіграш

ну так розыграть клиента -- эт святое :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29323
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2346 раз.
Подякували: 3384 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:21

  greenozon написав:Щось велике в лісі здохло! :)

УкрСиб появився на МІнфіні

https://minfin.com.ua/ua/deposits/598-u ... /?sku=4708
УкрСиббанк Розіграш ТОП Банку від Укрсиббанку з бонусом від Мінфіну


Зображення
curiousobro
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 21.07.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:13

  curiousobro написав:
  greenozon написав:Щось велике в лісі здохло! :)

УкрСиб появився на МІнфіні

https://minfin.com.ua/ua/deposits/598-u ... /?sku=4708
УкрСиббанк Розіграш ТОП Банку від Укрсиббанку з бонусом від Мінфіну


Зображення

Банк откровенно уже издевается над своими физлицами, у них - драконовские тарифы по пользованию своими деньгами и депозитными картами, а дураки все же есть...Не знаю, уже бы отдали бы лицензию НБУ и работали, как и американцы,только с юриками, ах нет - должны доиздеваться до конца и заработать все на физиках до последний копейки. По всей видимости буратины еще в стране есть...
laa1999
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:10

  laa1999 написав: Банк откровенно уже издевается над своими физлицами, у них - драконовские тарифы по пользованию своими деньгами и депозитными картами, а дураки все же есть...Не знаю, уже бы отдали бы лицензию НБУ и работали, как и американцы,только с юриками, ах нет - должны доиздеваться до конца и заработать все на физиках до последний копейки. По всей видимости буратины еще в стране есть...


І шо вас тут тримає? Це не єдиний банк на планеті.

"Попали Чапаев, Петька и Чингачгук на необитаемый остров. Разбрелись в разные стороны в поисках еды. Петька ходил-ходил, нечего не нашел, пришел к Чингачгуку. Тот каких-то кореньев накопал, рыбы наловил, мелких зверей в силки поймал, развел костер, теперь сидит, жарит это все и ест. Петька просит поделиться - Чингачгук ему говорит: "Сам ищи!". Закручинился Петька, пошел к Василий-Иванычу на другой конец острова. Пока дошел - живот от голода совсем свело. Смотрит - сидит Чапаев у костра, жарит огромную тушу. "Дай", - говорит Петька, - "мне немножко". "Бери". Петька поел, говорит: "Спасибо тебе Василий Иванович. Добрый ты. А вот Чингачгук - нехороший, жадный. Не нравится он мне". "Не нравится - не ешь!""
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 503
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:50

  laa1999 написав:
  curiousobro написав:
  greenozon написав:Щось велике в лісі здохло! :)

УкрСиб появився на МІнфіні

https://minfin.com.ua/ua/deposits/598-u ... /?sku=4708
УкрСиббанк Розіграш ТОП Банку від Укрсиббанку з бонусом від Мінфіну


Зображення

Банк откровенно уже издевается над своими физлицами, у них - драконовские тарифы по пользованию своими деньгами и депозитными картами, а дураки все же есть...Не знаю, уже бы отдали бы лицензию НБУ и работали, как и американцы,только с юриками, ах нет - должны доиздеваться до конца и заработать все на физиках до последний копейки. По всей видимости буратины еще в стране есть...

Драконовские тарифы не для всех, есть десятки если не сотни тысяч людей, которые пользуются их услугами практически бесплатно (читай за копейки).
maxim2014
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 19.09.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:10

  Кочевник написав:
  tarasum написав:
  Кочевник написав:На Welcome Card також не приходили.

3д можна відключити? Чи виходить що без смс нічого в інтернеті не можна оплатити,крім їхньої інтернет системи?

Не можна. Нема смс - немає оплати в інтернет.


Не вводите в заблуждение. Проходят оплаты без смс.
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 675
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:05

3D SECURE

подтверждаю, только что с NEW CARD провел оплату по номеру карты (1100, 2100), мастерпасс (1200), то провилось без 3D SECURE. При отключении смс через горячку они , как и все остальные банки, говорят что вся ответственность на клиенте.

***правда, потом перезвонила их безпека, спрашивала платил/не платил...
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 22.01.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:40

  STIGA написав:подтверждаю, только что с NEW CARD провел оплату по номеру карты (1100, 2100), мастерпасс (1200), то провилось без 3D SECURE. При отключении смс через горячку они , как и все остальные банки, говорят что вся ответственность на клиенте.

***правда, потом перезвонила их безпека, спрашивала платил/не платил...

Без 3д всі операції легко оспорюється,тому банки себе страхують))) по правилах мають надавати 3д безкоштовно,але не у всіх вистачає правильно налаштувати. Наприклад в таскомі працює 3д без підключеної смс.
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 327
З нами з: 16.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:47

А помилку на сайті виправити не можуть.
Так і манять клієнтів на гривневий депозит 9 міс під 0%Зображення
Rainbow
 
Повідомлень: 2594
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 667668669670
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8907)
17.10.2019 23:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.