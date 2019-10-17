Банк откровенно уже издевается над своими физлицами, у них - драконовские тарифы по пользованию своими деньгами и депозитными картами, а дураки все же есть...Не знаю, уже бы отдали бы лицензию НБУ и работали, как и американцы,только с юриками, ах нет - должны доиздеваться до конца и заработать все на физиках до последний копейки. По всей видимости буратины еще в стране есть...
laa1999 написав: Банк откровенно уже издевается над своими физлицами, у них - драконовские тарифы по пользованию своими деньгами и депозитными картами, а дураки все же есть...Не знаю, уже бы отдали бы лицензию НБУ и работали, как и американцы,только с юриками, ах нет - должны доиздеваться до конца и заработать все на физиках до последний копейки. По всей видимости буратины еще в стране есть...
І шо вас тут тримає? Це не єдиний банк на планеті.
"Попали Чапаев, Петька и Чингачгук на необитаемый остров. Разбрелись в разные стороны в поисках еды. Петька ходил-ходил, нечего не нашел, пришел к Чингачгуку. Тот каких-то кореньев накопал, рыбы наловил, мелких зверей в силки поймал, развел костер, теперь сидит, жарит это все и ест. Петька просит поделиться - Чингачгук ему говорит: "Сам ищи!". Закручинился Петька, пошел к Василий-Иванычу на другой конец острова. Пока дошел - живот от голода совсем свело. Смотрит - сидит Чапаев у костра, жарит огромную тушу. "Дай", - говорит Петька, - "мне немножко". "Бери". Петька поел, говорит: "Спасибо тебе Василий Иванович. Добрый ты. А вот Чингачгук - нехороший, жадный. Не нравится он мне". "Не нравится - не ешь!""
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Банк откровенно уже издевается над своими физлицами, у них - драконовские тарифы по пользованию своими деньгами и депозитными картами, а дураки все же есть...Не знаю, уже бы отдали бы лицензию НБУ и работали, как и американцы,только с юриками, ах нет - должны доиздеваться до конца и заработать все на физиках до последний копейки. По всей видимости буратины еще в стране есть...
Драконовские тарифы не для всех, есть десятки если не сотни тысяч людей, которые пользуются их услугами практически бесплатно (читай за копейки).
подтверждаю, только что с NEW CARD провел оплату по номеру карты (1100, 2100), мастерпасс (1200), то провилось без 3D SECURE. При отключении смс через горячку они , как и все остальные банки, говорят что вся ответственность на клиенте.
***правда, потом перезвонила их безпека, спрашивала платил/не платил...
STIGA написав:подтверждаю, только что с NEW CARD провел оплату по номеру карты (1100, 2100), мастерпасс (1200), то провилось без 3D SECURE. При отключении смс через горячку они , как и все остальные банки, говорят что вся ответственность на клиенте.
***правда, потом перезвонила их безпека, спрашивала платил/не платил...
Без 3д всі операції легко оспорюється,тому банки себе страхують))) по правилах мають надавати 3д безкоштовно,але не у всіх вистачає правильно налаштувати. Наприклад в таскомі працює 3д без підключеної смс.