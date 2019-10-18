|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:03
NEW CARD
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:14
Писав вище: офпред сказав, що "Якщо до 18-ї подати - впродовж доби приймають заявку. О 16-30 подав, здається наступного дня о 19-00 подзвонили, але краще знайдіть мій пост з точною інформацією.
|