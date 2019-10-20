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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 668669670671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:52

Хто вже встиг відкрити акційний депозит на 9 місяців, які переваги? :mrgreen: Зображення
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:03

NEW CARD

Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:14

  she_ne_investor написав:Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?

Писав вище: офпред сказав, що "Якщо до 18-ї подати - впродовж доби приймають заявку. О 16-30 подав, здається наступного дня о 19-00 подзвонили, але краще знайдіть мій пост з точною інформацією.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:20

  she_ne_investor написав:Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?


Через сколько вам перезвонили?

Подал заявку сегодня в 9-00 и потом в 17-00, в итоге никто не позвонил
STIGA
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  #<1 ... 668669670671
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