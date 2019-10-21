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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:03
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
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she_ne_investor
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:14
she_ne_investor написав:
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
Писав вище: офпред сказав, що "Якщо до 18-ї подати - впродовж доби приймають заявку. О 16-30 подав, здається наступного дня о 19-00 подзвонили, але краще знайдіть мій пост з точною інформацією.
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Slx
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:20
she_ne_investor написав:
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
Через сколько вам перезвонили?
Подал заявку сегодня в 9-00 и потом в 17-00, в итоге никто не позвонил
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STIGA
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:22
STIGA написав: she_ne_investor написав:
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
Через сколько вам перезвонили?
Подал заявку сегодня в 9-00 и потом в 17-00, в итоге никто не позвонил
Подал заявку вчера примерно в 16.00, сегодня перезвонили в десять утра.
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rollo
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:02
rollo написав: STIGA написав: she_ne_investor написав:
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
Через сколько вам перезвонили?
Подал заявку сегодня в 9-00 и потом в 17-00, в итоге никто не позвонил
Подал заявку вчера примерно в 16.00, сегодня перезвонили в десять утра.
Ссылочкой не поделитесь?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:32
guntherhouse777 написав:
Ссылочкой не поделитесь?
Почему нет, пожалуйста : https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com
Эта ссылка выше была.
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rollo
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:37
Кто-то нашел бесплатные выходы денег с NEW CARD?
Вариант через годовой депозит не предлагать
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ukrprom2014
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