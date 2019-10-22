УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Rainbow
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:03
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
she_ne_investor
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:14
she_ne_investor написав:
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
Писав вище: офпред сказав, що "Якщо до 18-ї подати - впродовж доби приймають заявку. О 16-30 подав, здається наступного дня о 19-00 подзвонили, але краще знайдіть мій пост з точною інформацією.
Slx
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:20
she_ne_investor написав:
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
Через сколько вам перезвонили?
Подал заявку сегодня в 9-00 и потом в 17-00, в итоге никто не позвонил
STIGA
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:22
STIGA написав: she_ne_investor написав:
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
Через сколько вам перезвонили?
Подал заявку сегодня в 9-00 и потом в 17-00, в итоге никто не позвонил
Подал заявку вчера примерно в 16.00, сегодня перезвонили в десять утра.
rollo
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:02
rollo написав: STIGA написав: she_ne_investor написав:
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
Через сколько вам перезвонили?
Подал заявку сегодня в 9-00 и потом в 17-00, в итоге никто не позвонил
Подал заявку вчера примерно в 16.00, сегодня перезвонили в десять утра.
Ссылочкой не поделитесь?
guntherhouse777
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:32
guntherhouse777 написав:
Ссылочкой не поделитесь?
Почему нет, пожалуйста :
https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com
Эта ссылка выше была.
rollo
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:37
Кто-то нашел бесплатные выходы денег с NEW CARD?
Вариант через годовой депозит не предлагать
Пы.Сы. предлагаю банку назвать "33,5", чтобы сразу было видно что кишмишем имеет смысл пользоваться только на интернет по коммуналке и мобильным в суммах >33,грн. Все что ниже - либо дает убыток либо пользуем Тасиноу Вику.
Востаннє редагувалось
ukrprom2014
в Вів 22 жов, 2019 15:05, всього редагувалось 2 разів.
ukrprom2014
Повідомлень: 347
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:53
rollo написав: STIGA написав: she_ne_investor написав:
Питання до тих, хто подавав заявку на NEW CARD через сайт - який період часу між подачею заявки і датою призначеного візиту у відділення ?
Через сколько вам перезвонили?
Подал заявку сегодня в 9-00 и потом в 17-00, в итоге никто не позвонил
Подал заявку вчера примерно в 16.00, сегодня перезвонили в десять утра.
Подавал заявку в 9-00 понедельника. Перезвонили во вторник в 12-00, Ито было три гудка, не успел взять трубку. Пришлось через кц звонить, чтобы перезвонили заново. Через два часа все решилось успешно.
STIGA
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Додано: Сер 23 жов, 2019 02:00
ukrprom2014 написав:
Пы.Сы. предлагаю банку назвать "33,5", чтобы сразу было видно что кишмишем имеет смысл пользоваться только на интернет по коммуналке и мобильным в суммах >33,грн. Все что ниже - либо дает убыток либо пользуем Тасиноу Вику.
А чего так? 5% от 33,5 - 1,76, где такой комис?
Slx
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