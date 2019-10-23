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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 669670671672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:48

  rollo написав:
  guntherhouse777 написав:Ссылочкой не поделитесь?

Почему нет, пожалуйста : https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com
Эта ссылка выше была.

Так это Респаун, а не
NEW CARD
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:21

  guntherhouse777 написав:
  rollo написав:
  guntherhouse777 написав:Ссылочкой не поделитесь?

Почему нет, пожалуйста : https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com
Эта ссылка выше была.

Так это Респаун, а не
NEW CARD

Я заполнял там и перезвонили.
rollo
 
Повідомлень: 22
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:35

ребята тут шо завелась какая кашерная рыба?
прочитал пару страниц - так до конца и не понял шо оформлять?
игровую карту? а если я не играю? всё равно будет 5% кэшбека? на всё?
а если у меня уже есть текущий счёт, её оформят?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:39

  uaprofi написав:ребята тут шо завелась какая кашерная рыба?
прочитал пару страниц - так до конца и не понял шо оформлять?
игровую карту? а если я не играю? всё равно будет 5% кэшбека? на всё?
а если у меня уже есть текущий счёт, её оформят?

Почитайте 10 страниц, все уже по 2 раза было, но если кратко - закрывайте счета и открывайте игровую. Если больше месяца не было движений по счету - все можно будет сделать в один приход после заявки и звонка по ней.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:48

Рахунок закривається 45 днів
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:11

  Slx написав:Почитайте 10 страниц, все уже по 2 раза было, но если кратко - закрывайте счета и открывайте игровую. Если больше месяца не было движений по счету - все можно будет сделать в один приход после заявки и звонка по ней.


если есть просто текущий счёт (т.е. не карточный) - тоже закрывать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлень: 3144
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

на странице заказа карты написано бесплатное обслуживание, а на странице https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... come_card/ 250грн в год, так все таки бесплатно или нет ктото подскажет? (сорри если уже обсуждалось)
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:51

  gonzo написав:на странице заказа карты написано бесплатное обслуживание, а на странице https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... come_card/ 250грн в год, так все таки бесплатно или нет ктото подскажет? (сорри если уже обсуждалось)

Не ту карту смотрите. Надо: МИТТЄВА КАРТКА NEW CARD
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Тарифы внизу: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:55

  lel написав:
  gonzo написав:на странице заказа карты написано бесплатное обслуживание, а на странице https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... come_card/ 250грн в год, так все таки бесплатно или нет ктото подскажет? (сорри если уже обсуждалось)

Не ту карту смотрите. Надо: МИТТЄВА КАРТКА NEW CARD
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Тарифы внизу: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

спасибо! сразу не нашел
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:12

  uaprofi написав:если есть просто текущий счёт (т.е. не карточный) - тоже закрывать?

Написано, что да.
Зображення
  greenozon написав:Рахунок закривається 45 днів

Я же написал, что кому-то вроде предложили написать заявление на закрытие вместе с заявкой на новую карту, когда не было движения средств за последний месяц.
Но это было давно и я особо не запоминал - поищите посты с 1 по 7 октября.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 23 жов, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Slx
 
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