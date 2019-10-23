ребята тут шо завелась какая кашерная рыба? прочитал пару страниц - так до конца и не понял шо оформлять? игровую карту? а если я не играю? всё равно будет 5% кэшбека? на всё? а если у меня уже есть текущий счёт, её оформят?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:ребята тут шо завелась какая кашерная рыба? прочитал пару страниц - так до конца и не понял шо оформлять? игровую карту? а если я не играю? всё равно будет 5% кэшбека? на всё? а если у меня уже есть текущий счёт, её оформят?
Почитайте 10 страниц, все уже по 2 раза было, но если кратко - закрывайте счета и открывайте игровую. Если больше месяца не было движений по счету - все можно будет сделать в один приход после заявки и звонка по ней.
Slx написав:Почитайте 10 страниц, все уже по 2 раза было, но если кратко - закрывайте счета и открывайте игровую. Если больше месяца не было движений по счету - все можно будет сделать в один приход после заявки и звонка по ней.
если есть просто текущий счёт (т.е. не карточный) - тоже закрывать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:если есть просто текущий счёт (т.е. не карточный) - тоже закрывать?
Написано, что да.
greenozon написав:Рахунок закривається 45 днів
Я же написал, что кому-то вроде предложили написать заявление на закрытие вместе с заявкой на новую карту, когда не было движения средств за последний месяц. Но это было давно и я особо не запоминал - поищите посты с 1 по 7 октября.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 23 жов, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.