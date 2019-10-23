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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:21
Кто раздумывает по поводу открытия карты имейте в виду что в Укрсибе, наверное, самые "неадекватные" курсы конвертации. Такая вот фича ))
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Setta
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