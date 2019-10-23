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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 670671672673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто раздумывает по поводу открытия карты имейте в виду что в Укрсибе, наверное, самые "неадекватные" курсы конвертации. Такая вот фича ))
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:10

  Setta написав:Кто раздумывает по поводу открытия карты имейте в виду что в Укрсибе, наверное, самые "неадекватные" курсы конвертации. Такая вот фича ))

Конвертация - это да, но имея возможность осуществлять валютообмен онлайн 24/7 - все не так уж и плохо. И курсы там намного интереснее (+/- как у моно).
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:44

  maxim2014 написав:
  Setta написав:Кто раздумывает по поводу открытия карты имейте в виду что в Укрсибе, наверное, самые "неадекватные" курсы конвертации. Такая вот фича ))

Конвертация - это да, но имея возможность осуществлять валютообмен онлайн 24/7 - все не так уж и плохо. И курсы там намного интереснее (+/- как у моно).

Для обмена нужно иметь второй счет в другой валюте. Есть варианты открыть его без какой-либо платы?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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  #<1 ... 670671672673
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