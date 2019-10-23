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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кто раздумывает по поводу открытия карты имейте в виду что в Укрсибе, наверное, самые "неадекватные" курсы конвертации. Такая вот фича ))
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:10
Конвертация - это да, но имея возможность осуществлять валютообмен онлайн 24/7 - все не так уж и плохо. И курсы там намного интереснее (+/- как у моно).
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:44
Для обмена нужно иметь второй счет в другой валюте. Есть варианты открыть его без какой-либо платы?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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