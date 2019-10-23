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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:21
Кто раздумывает по поводу открытия карты имейте в виду что в Укрсибе, наверное, самые "неадекватные" курсы конвертации. Такая вот фича ))
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Setta
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:10
Setta написав:
Кто раздумывает по поводу открытия карты имейте в виду что в Укрсибе, наверное, самые "неадекватные" курсы конвертации. Такая вот фича ))
Конвертация - это да, но имея возможность осуществлять валютообмен онлайн 24/7 - все не так уж и плохо. И курсы там намного интереснее (+/- как у моно).
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maxim2014
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:44
maxim2014 написав: Setta написав:
Кто раздумывает по поводу открытия карты имейте в виду что в Укрсибе, наверное, самые "неадекватные" курсы конвертации. Такая вот фича ))
Конвертация - это да, но имея возможность осуществлять валютообмен онлайн 24/7 - все не так уж и плохо. И курсы там намного интереснее (+/- как у моно).
Для обмена нужно иметь второй счет в другой валюте. Есть варианты открыть его без какой-либо платы?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:07
Setta написав:
Кто раздумывает по поводу открытия карты имейте в виду что в Укрсибе, наверное, самые "неадекватные" курсы конвертации. Такая вот фича ))
Для расчета гривневой картой за границей да, курсы "неадекватные". Для онлайн обмена - терпимые.
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rollo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:10
Кешбэк по нью кард будет выплачиваться банком 16 числа следующего месяца на счет карты.
Чтобы проверить правильно начислен кешбэк, необходимо параллельно вести подсчет руцями. Типа как на виике.
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rollo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:34
rollo написав:
Кешбэк по нью кард будет выплачиваться банком 16 числа следующего месяца на счет карты.
Чтобы проверить правильно начислен кешбэк, необходимо параллельно вести подсчет руцями. Типа как на виике.
Ровно и правильно они считают КБ. Если нечем заняться, можете калькулировать параллельно
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:48
rollo написав:
Кешбэк по нью кард будет выплачиваться банком 16 числа следующего месяца на счет карты.
Чтобы проверить правильно начислен кешбэк, необходимо параллельно вести подсчет руцями. Типа как на виике.
А зачем его вести парралельно если карта только для онлайн платежей, а потому достаточно просто в приложении увидеть общую сумму расходов?))
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Slx
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:33
Slx написав: rollo написав:
Кешбэк по нью кард будет выплачиваться банком 16 числа следующего месяца на счет карты.
Чтобы проверить правильно начислен кешбэк, необходимо параллельно вести подсчет руцями. Типа как на виике.
А зачем его вести парралельно если карта только для онлайн платежей, а потому достаточно просто в приложении увидеть общую сумму расходов?))
Общую сумму расходов в приложении нужно будет подбить руцями, вычислить кешбэк и сравнить с начисленным. Для страховки.
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rollo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:34
Son of Sun написав: rollo написав:
Кешбэк по нью кард будет выплачиваться банком 16 числа следующего месяца на счет карты.
Чтобы проверить правильно начислен кешбэк, необходимо параллельно вести подсчет руцями. Типа как на виике.
Ровно и правильно они считают КБ. Если нечем заняться, можете калькулировать параллельно
И никогда не бывает глюков? Вон у других банок сплошь и рядом. Этот особенный?
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rollo
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