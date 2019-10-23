Алгоритм - звонок на горячку. Сотни тысяч клиентов могут и не заметить разницу в начислении кешбэка, просто не интересуются этим. А любопытные иногда находят ошибки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:43
Алгоритм - звонок на горячку. Сотни тысяч клиентов могут и не заметить разницу в начислении кешбэка, просто не интересуются этим. А любопытные иногда находят ошибки.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:06
rollo
бачу бізнес-ідею
програма (або сервіс в інтернеті), на вхід бере файл-виписку із ІБ (за місяць), на виході рахує суму КБ
бо рахувати вручну сотні позицій за місяць... щомісяця - як мінімум напряжно.
до речі мій КБ по картці УСБ-Ашану не збігається, але там копійки..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:13
Деякі роблять ексель таблиці, рахують й борються за кожну копійку. Чули про свинорилів?
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