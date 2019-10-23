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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 671672673674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:43

  greenozon написав:
  rollo написав:вычислить кешбэк и сравнить с начисленным. Для страховки.


який алгоритм дій якщо цифри не зійдуться?
в банку сотні тисяч клієнтів, КБ явно рахується компютером із однаковим підходом для усіх.

Алгоритм - звонок на горячку. Сотни тысяч клиентов могут и не заметить разницу в начислении кешбэка, просто не интересуются этим. А любопытные иногда находят ошибки.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:06

rollo

бачу бізнес-ідею

програма (або сервіс в інтернеті), на вхід бере файл-виписку із ІБ (за місяць), на виході рахує суму КБ
бо рахувати вручну сотні позицій за місяць... щомісяця - як мінімум напряжно.

до речі мій КБ по картці УСБ-Ашану не збігається, але там копійки..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:13

  greenozon написав:rollo

бачу бізнес-ідею

програма (або сервіс в інтернеті), на вхід бере файл-виписку із ІБ (за місяць), на виході рахує суму КБ
бо рахувати вручну сотні позицій за місяць... щомісяця - як мінімум напряжно.

до речі мій КБ по картці УСБ-Ашану не збігається, але там копійки..

Деякі роблять ексель таблиці, рахують й борються за кожну копійку. Чули про свинорилів? :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:24

  Son of Sun написав:
  maxim2014 написав:
  Setta написав:Кто раздумывает по поводу открытия карты имейте в виду что в Укрсибе, наверное, самые "неадекватные" курсы конвертации. Такая вот фича ))

Конвертация - это да, но имея возможность осуществлять валютообмен онлайн 24/7 - все не так уж и плохо. И курсы там намного интереснее (+/- как у моно).

Для обмена нужно иметь второй счет в другой валюте. Есть варианты открыть его без какой-либо платы?

пакетные ж в 3-х валютах открывают, разве нет?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

вчера оставил заявку на новую шара-карту, сегодня какая то левая контора звонила кредит пыталась вчухать, может коненчо совпадение, но не приятное
gonzo
 
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