Алгоритм - звонок на горячку. Сотни тысяч клиентов могут и не заметить разницу в начислении кешбэка, просто не интересуются этим. А любопытные иногда находят ошибки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:43
Алгоритм - звонок на горячку. Сотни тысяч клиентов могут и не заметить разницу в начислении кешбэка, просто не интересуются этим. А любопытные иногда находят ошибки.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:06
rollo
бачу бізнес-ідею
програма (або сервіс в інтернеті), на вхід бере файл-виписку із ІБ (за місяць), на виході рахує суму КБ
бо рахувати вручну сотні позицій за місяць... щомісяця - як мінімум напряжно.
до речі мій КБ по картці УСБ-Ашану не збігається, але там копійки..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:13
Деякі роблять ексель таблиці, рахують й борються за кожну копійку. Чули про свинорилів?
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:24
пакетные ж в 3-х валютах открывают, разве нет?
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
вчера оставил заявку на новую шара-карту, сегодня какая то левая контора звонила кредит пыталась вчухать, может коненчо совпадение, но не приятное
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Новая карта - это кредитка или дебетка?
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Получил New Card. Пополнение карты Р2Р - бесплатно. В отделении уверяли, что за тех.овер нет %. Типа как у Аллы. Тех.овер есть но за него не жарят. И что в выписке появится строка о тех.овере и потом пропадет после проводки по счету и за это ничего не будет. Кто пробовал?
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:09
Тех. овер может возникнуть, например, если закинуть манисендом, и снять в родном банкомате или кассе.
Я пополняю мансендом, и трачу сразу - пока ничего не вылезло подозрительно. Т.к. покупка проводится позже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:24
gonzo Нет не совпадение,приготовтесь по 5-10 предложений получать в день. Лягушатники тут же сливают базу на всякие МФО. Это я получил сполна от них когда пытался летом ашановскую кредитную оформить. Теперь я ту симку закинул подальше но когда включаю сразу куча предложений лезет.
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Чет 24 жов, 2019 16:28, всього редагувалось 1 раз.
|