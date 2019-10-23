Тас мені тоже таке підключив банду з МФО. Відключити як це добро,не знаю. Версія МФО,що вони один одному передають дані,оригінально) Тепер лише смс. Головне альфу відфутболити(((
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:12
Тас мені тоже таке підключив банду з МФО. Відключити як це добро,не знаю. Версія МФО,що вони один одному передають дані,оригінально) Тепер лише смс. Головне альфу відфутболити(((
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