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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:12
Дядя Дима написав:gonzo
Нет не совпадение,приготовтесь по 5-10 предложений получать в день. Лягушатники тут же сливают базу на всякие МФО. Это я получил сполна от них когда пытался летом ашановскую кредитную оформить. Теперь я ту симку закинул подальше но когда включаю сразу куча предложений лезет.
Тас мені тоже таке підключив банду з МФО. Відключити як це добро,не знаю. Версія МФО,що вони один одному передають дані,оригінально) Тепер лише смс. Головне альфу відфутболити(((
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tarasum
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Додано: Чет 24 жов, 2019 19:06
tarasum написав: Дядя Дима написав:gonzo
Нет не совпадение,приготовтесь по 5-10 предложений получать в день. Лягушатники тут же сливают базу на всякие МФО. Это я получил сполна от них когда пытался летом ашановскую кредитную оформить. Теперь я ту симку закинул подальше но когда включаю сразу куча предложений лезет.
Тас мені тоже таке підключив банду з МФО. Відключити як це добро,не знаю. Версія МФО,що вони один одному передають дані,оригінально) Тепер лише смс. Головне альфу відфутболити(((
ну в чс ушли, думаю пул номеров быстро закончится), но как то не по европейски от укрсиба, был бы у нас ждпр вздрючить можно было б
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gonzo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 19:13
Банк формує базу свинорилів з типу акційних карток та продає їх МФО. Розумно(
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tarasum
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Додано: Чет 24 жов, 2019 19:56
gonzo написав:
вчера оставил заявку на новую шара-карту, сегодня какая то левая контора звонила кредит пыталась вчухать, может коненчо совпадение, но не приятное
Какой номер?
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Slx
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:01
Слухайте, а часом цю срань Berlin (+4930..........) не звідси заражають?
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greenozon
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:11
greenozon написав:
Слухайте, а часом цю срань Berlin (+4930..........) не звідси заражають?
Цю срань тре ставити на блок.
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rollo
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