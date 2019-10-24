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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 673674675676>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:12

  Дядя Дима написав:gonzo Нет не совпадение,приготовтесь по 5-10 предложений получать в день. Лягушатники тут же сливают базу на всякие МФО. Это я получил сполна от них когда пытался летом ашановскую кредитную оформить. Теперь я ту симку закинул подальше но когда включаю сразу куча предложений лезет.

Тас мені тоже таке підключив банду з МФО. Відключити як це добро,не знаю. Версія МФО,що вони один одному передають дані,оригінально) Тепер лише смс. Головне альфу відфутболити(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:06

  tarasum написав:
  Дядя Дима написав:gonzo Нет не совпадение,приготовтесь по 5-10 предложений получать в день. Лягушатники тут же сливают базу на всякие МФО. Это я получил сполна от них когда пытался летом ашановскую кредитную оформить. Теперь я ту симку закинул подальше но когда включаю сразу куча предложений лезет.

Тас мені тоже таке підключив банду з МФО. Відключити як це добро,не знаю. Версія МФО,що вони один одному передають дані,оригінально) Тепер лише смс. Головне альфу відфутболити(((

ну в чс ушли, думаю пул номеров быстро закончится), но как то не по европейски от укрсиба, был бы у нас ждпр вздрючить можно было б
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Банк формує базу свинорилів з типу акційних карток та продає їх МФО. Розумно(
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:56

  gonzo написав:вчера оставил заявку на новую шара-карту, сегодня какая то левая контора звонила кредит пыталась вчухать, может коненчо совпадение, но не приятное

Какой номер?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:01

Слухайте, а часом цю срань Berlin (+4930..........) не звідси заражають?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:11

  greenozon написав:Слухайте, а часом цю срань Berlin (+4930..........) не звідси заражають?

Цю срань тре ставити на блок.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:51

як? воно ж номер постійно міняє..
якась епідемія просто
багато знайомих теж жаліються
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:04

  Slx написав:
  gonzo написав:вчера оставил заявку на новую шара-карту, сегодня какая то левая контора звонила кредит пыталась вчухать, может коненчо совпадение, но не приятное

Какой номер?

0504331428
0500295075
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:28

  gonzo написав:
  Slx написав:
  gonzo написав:вчера оставил заявку на новую шара-карту, сегодня какая то левая контора звонила кредит пыталась вчухать, может коненчо совпадение, но не приятное

Какой номер?

0504331428
0500295075

Мне на след. день после получения карты звонили с 0500197149 и еще через 5 дней дозвонились таки. Автомат голосом тетки про "карточку с кредитным лимитом до 100 тыс, жмите 1 для оформления встречи или 2, чтобы больше не беспокоили.
Ес-сно нажал 2, но потом из инетереса пробил кредитные карты тут и не находил такой банк с таким кредлимом, но может плохо искал.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:но может плохо искал.

в УкрСибі максимум 50К дають, про 100 не чув
+50грн !
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greenozon
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