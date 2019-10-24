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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 673674675676

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:41

  greenozon написав:
  Slx написав:но может плохо искал.

в УкрСибі максимум 50К дають, про 100 не чув

Знаю...
ВІДМІНА. Побачив, що дзвонили ЗА день від заявки до Укрсибу, а не на наступний після отримання картки. Сорян.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Отделение 321, Киев.
Такое впечатление что сотрудников набрали из Ощадбанка образца 1995 года.
Не смотря на внушение горячей линии, отказались принимать деньги (до 15К грн.) на мой счет без предьявления паспрорта.
Полагал что по отношению к клиенту Идея - дно, так Укрсиб это ж вообще днище.
Лексикон кассирши как у базарной бабки.
Ну и конечно обед - святое дело, ровно с 14 до 15 отделение закрыто, народ топчет пельмешки. Европейский банк?!
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:31

  MASolomko написав:Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?


По умолчанию подключается смс-информирование.
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:03

Мне на след. день после получения карты звонили с 0500197149 и еще через 5 дней дозвонились таки. Автомат голосом тетки про "карточку с кредитным лимитом до 100 тыс, жмите 1 для оформления встречи или 2, чтобы больше не беспокоили.
Ес-сно нажал 2, но потом из инетереса пробил кредитные карты тут и не находил такой банк с таким кредлимом, но может плохо искал.

да да, этот робот с 1 или 2, отправил в бан пока молчат - сам укрсиб правда тоже пока не звонит)
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:05

  greenozon написав:
  Slx написав:но может плохо искал.

в УкрСибі максимум 50К дають, про 100 не чув

Про лимит в 100К монобанк спамит
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ramaz
 
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