Знаю...
ВІДМІНА. Побачив, що дзвонили ЗА день від заявки до Укрсибу, а не на наступний після отримання картки. Сорян.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:41
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Отделение 321, Киев.
Такое впечатление что сотрудников набрали из Ощадбанка образца 1995 года.
Не смотря на внушение горячей линии, отказались принимать деньги (до 15К грн.) на мой счет без предьявления паспрорта.
Полагал что по отношению к клиенту Идея - дно, так Укрсиб это ж вообще днище.
Лексикон кассирши как у базарной бабки.
Ну и конечно обед - святое дело, ровно с 14 до 15 отделение закрыто, народ топчет пельмешки. Европейский банк?!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:31
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:03
да да, этот робот с 1 или 2, отправил в бан пока молчат - сам укрсиб правда тоже пока не звонит)
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:05
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