|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:41
greenozon написав: Slx написав:
но может плохо искал.
в УкрСибі максимум 50К дають, про 100 не чув
Знаю...
ВІДМІНА. Побачив, що дзвонили ЗА день від заявки до Укрсибу, а не на наступний після отримання картки. Сорян.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:31
Отделение 321, Киев.
Такое впечатление что сотрудников набрали из Ощадбанка образца 1995 года.
Не смотря на внушение горячей линии, отказались принимать деньги (до 15К грн.) на мой счет без предьявления паспрорта.
Полагал что по отношению к клиенту Идея - дно, так Укрсиб это ж вообще днище.
Лексикон кассирши как у базарной бабки.
Ну и конечно обед - святое дело, ровно с 14 до 15 отделение закрыто, народ топчет пельмешки. Европейский банк?!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:12
Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1346
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:31
MASolomko написав:
Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?
По умолчанию подключается смс-информирование.
-
Setta
-
-
- Повідомлень: 689
- З нами з: 13.02.07
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:03
Мне на след. день после получения карты звонили с 0500197149 и еще через 5 дней дозвонились таки. Автомат голосом тетки про "карточку с кредитным лимитом до 100 тыс, жмите 1 для оформления встречи или 2, чтобы больше не беспокоили.
Ес-сно нажал 2, но потом из инетереса пробил кредитные карты тут и не находил такой банк с таким кредлимом, но может плохо искал.
да да, этот робот с 1 или 2, отправил в бан пока молчат - сам укрсиб правда тоже пока не звонит)
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:05
greenozon написав: Slx написав:
но может плохо искал.
в УкрСибі максимум 50К дають, про 100 не чув
Про лимит в 100К монобанк спамит
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:56
Setta написав: MASolomko написав:
Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?
По умолчанию подключается смс-информирование.
Як відключається? Додаток/відділення/ГЛ?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 193
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:36
KVV написав: Setta написав: MASolomko написав:
Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?
По умолчанию подключается смс-информирование.
Як відключається? Додаток/відділення/ГЛ?
В додатку можна.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1015
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|