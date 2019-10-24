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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678679>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Всім привіт. Хтось точно може сказати, за комуналку дають кишмиш? Бо одні пишуть так, інші ні... :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:01

  Setta написав:
  MASolomko написав:Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?


По умолчанию подключается смс-информирование.

Отключил смс при оформлении карты, но при проведении платежа требует ввести код. Без кода не хочет работать.
Писали вроде, что если отключить в приложении смс информирование в последний день месяца, то оплату 15 грн. не снимут.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:04

  rollo написав:
  Setta написав:
  MASolomko написав:Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?


По умолчанию подключается смс-информирование.

Отключил смс при оформлении карты, но при проведении платежа требует ввести код. Без кода не хочет работать.
Писали вроде, что если отключить в приложении смс информирование в последний день месяца, то оплату 15 грн. не снимут.

Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:08

  Кочевник написав:
  rollo написав:Отключил смс при оформлении карты, но при проведении платежа требует ввести код. Без кода не хочет работать.
Писали вроде, что если отключить в приложении смс информирование в последний день месяца, то оплату 15 грн. не снимут.

Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.

ОК. А как работать, если платеж требует код из смс, а смс нету?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:11

Re:

У випадку відмови банку у видачі кредиту клієнт надає згоду строком на 5 років на обробку і використання його персональних даних в цілях інформування про нові кредитні продукти і банківські послуги, що надаються банком.
Як вам умови?!
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:13

Коллеги, можете просветить - как получить приглашение на Нью кард и есть ли mcc - исключения из КБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:28

  la9 написав:Коллеги, можете просветить - как получить приглашение на Нью кард и есть ли mcc - исключения из КБ?

Заполнить заявку здесь https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com и ждать звонка от банка.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:28

  rollo написав:
  Кочевник написав:
  rollo написав:Отключил смс при оформлении карты, но при проведении платежа требует ввести код. Без кода не хочет работать.
Писали вроде, что если отключить в приложении смс информирование в последний день месяца, то оплату 15 грн. не снимут.

Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.

ОК. А как работать, если платеж требует код из смс, а смс нету?


в лимитах карты установите лимит на операции без смс подтверждения, по умолчанию он равен 9 грн
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  tarasum написав:Скільки маєте карток в колекції?
У колекції активних карток — 17 карток (картки на довірені особи не рахую). З них тільки 3-4 використовую.

Подскажите, на какой странице сайта можно найти ДКБО.

PS Без разницы в какой день оформлять и получать карту?
Востаннє редагувалось MASolomko в П'ят 25 жов, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:29

  Кочевник написав:
  KVV написав:Як відключається? Додаток/відділення/ГЛ?

В додатку можна.


Да, можно в приложении, можно в банкомате.
Setta
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