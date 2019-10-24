MASolomko написав:Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?
По умолчанию подключается смс-информирование.
Отключил смс при оформлении карты, но при проведении платежа требует ввести код. Без кода не хочет работать. Писали вроде, что если отключить в приложении смс информирование в последний день месяца, то оплату 15 грн. не снимут.
MASolomko написав:Какие-то есть подводные камни при оформлении карты NEW card?
По умолчанию подключается смс-информирование.
Отключил смс при оформлении карты, но при проведении платежа требует ввести код. Без кода не хочет работать. Писали вроде, что если отключить в приложении смс информирование в последний день месяца, то оплату 15 грн. не снимут.
Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.
rollo написав:Отключил смс при оформлении карты, но при проведении платежа требует ввести код. Без кода не хочет работать. Писали вроде, что если отключить в приложении смс информирование в последний день месяца, то оплату 15 грн. не снимут.
Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.
ОК. А как работать, если платеж требует код из смс, а смс нету?
У випадку відмови банку у видачі кредиту клієнт надає згоду строком на 5 років на обробку і використання його персональних даних в цілях інформування про нові кредитні продукти і банківські послуги, що надаються банком. Як вам умови?!
rollo написав:Отключил смс при оформлении карты, но при проведении платежа требует ввести код. Без кода не хочет работать. Писали вроде, что если отключить в приложении смс информирование в последний день месяца, то оплату 15 грн. не снимут.
Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.
ОК. А как работать, если платеж требует код из смс, а смс нету?
в лимитах карты установите лимит на операции без смс подтверждения, по умолчанию он равен 9 грн