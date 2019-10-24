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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:32
А подскажите, есть ли коды - исключения из КБ?
Есть ли плата за конвертацию?
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la9
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:40
Пригласили за картой, сказали кешбек за все покупки в интернете через корзину
Кешбек 6 месяцев, карта на 5 лет
Востаннє редагувалось isen
в П'ят 25 жов, 2019 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:40
Setta написав:
в лимитах карты установите лимит на операции без смс подтверждения, по умолчанию он равен 9 грн
Вы имеете ввиду лимит по расчетам в сети интернет (3D-secure)? Отдельного лимита на операции без смс в приложении не вижу.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:42
la9 написав:
А подскажите, есть ли коды - исключения из КБ?
Есть ли плата за конвертацию?
Платы за конвертацию нет, но карточные курсы ого.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:43
Коллеги, может проще уже дождаться когда первопроходцы отчитаются 16 ноября о всех вопросах по поводу кешбека, а не "палить темы" через саппорт?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:46
isen написав:
Пригласили за картой, сказали кешбек за все покупки в интернете через корзину
Поясните, пожалуйста, не клиенту - что значит через корзину?
КБ даётся только за покупки у продавцов, которые есть в их ИБ?
Я не клиент, не в курсе...
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la9
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:50
la9 написав: isen написав:
Пригласили за картой, сказали кешбек за все покупки в интернете через корзину
Поясните, пожалуйста, не клиенту - что значит через корзину?
КБ даётся только за покупки у продавцов, которые есть в их ИБ?
Я не клиент, не в курсе...
Пример - сайт розетки, выбрали телефон, он в корзине
, оформляете покупку...
Я понял это так, поэтому видать за комуналку кешбека не будет...
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isen
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:50
la9 написав: isen написав:
Пригласили за картой, сказали кешбек за все покупки в интернете через корзину
Поясните, пожалуйста, не клиенту - что значит через корзину?
КБ даётся только за покупки у продавцов, которые есть в их ИБ?
Я не клиент, не в курсе...
Поддержка оперирует общими терминами (для них заказать одежду - это покупка, а коммуналка - типа услуга, а не покупка).
Поддержка оперирует общими терминами. Задал как-то им вопрос - в какой сегмент (онлайн/оффлайн) идет покупка при оплате на сайте через G-Pay/ApplePay ? Так они зависли, попросили паузу чтобы узнать ответ, но никто не перезвонил.
**** MONO считает оплаты на сайтах через G-Pay/ApplePay как онлайн сегмент, надо активировать лимит для онлайн оплат. Вика и КБО наверное также фиксирует
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:50
la9 написав: isen написав:
Пригласили за картой, сказали кешбек за все покупки в интернете через корзину
Поясните, пожалуйста, не клиенту - что значит через корзину?
КБ даётся только за покупки у продавцов, которые есть в их ИБ?
Я не клиент, не в курсе...
Если продавец позволяет оплатить свой товар картой на сайте и вы понабирали этот товар в корзину и оплатили, то кешбэк будет. В выписке будет обозначено: оплата товаров/услуг интернет.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:51
isen написав: la9 написав: isen написав:
Пример - сайт розетки, выбрали телефон, он в корзине
, оформляете покупку...
Я понял это так, поэтому видать за комуналку кешбека не будет...
не слушайте поддержку, они даже не знают , что такое мсс.
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