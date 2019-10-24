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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 676677678679>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:32

А подскажите, есть ли коды - исключения из КБ?

Есть ли плата за конвертацию?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пригласили за картой, сказали кешбек за все покупки в интернете через корзину
Кешбек 6 месяцев, карта на 5 лет
Востаннє редагувалось isen в П'ят 25 жов, 2019 10:46, всього редагувалось 1 раз.
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:40

  Setta написав:в лимитах карты установите лимит на операции без смс подтверждения, по умолчанию он равен 9 грн


Вы имеете ввиду лимит по расчетам в сети интернет (3D-secure)? Отдельного лимита на операции без смс в приложении не вижу.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:42

  la9 написав:А подскажите, есть ли коды - исключения из КБ?

Есть ли плата за конвертацию?

Платы за конвертацию нет, но карточные курсы ого.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:43

Коллеги, может проще уже дождаться когда первопроходцы отчитаются 16 ноября о всех вопросах по поводу кешбека, а не "палить темы" через саппорт? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:46

  isen написав:Пригласили за картой, сказали кешбек за все покупки в интернете через корзину

Поясните, пожалуйста, не клиенту - что значит через корзину?

КБ даётся только за покупки у продавцов, которые есть в их ИБ?
Я не клиент, не в курсе...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:50

  la9 написав:
  isen написав:Пригласили за картой, сказали кешбек за все покупки в интернете через корзину

Поясните, пожалуйста, не клиенту - что значит через корзину?

КБ даётся только за покупки у продавцов, которые есть в их ИБ?
Я не клиент, не в курсе...

Пример - сайт розетки, выбрали телефон, он в корзине, оформляете покупку...
Я понял это так, поэтому видать за комуналку кешбека не будет...
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:50

  la9 написав:
  isen написав:Пригласили за картой, сказали кешбек за все покупки в интернете через корзину

Поясните, пожалуйста, не клиенту - что значит через корзину?

КБ даётся только за покупки у продавцов, которые есть в их ИБ?
Я не клиент, не в курсе...


Поддержка оперирует общими терминами (для них заказать одежду - это покупка, а коммуналка - типа услуга, а не покупка).

Поддержка оперирует общими терминами. Задал как-то им вопрос - в какой сегмент (онлайн/оффлайн) идет покупка при оплате на сайте через G-Pay/ApplePay ? Так они зависли, попросили паузу чтобы узнать ответ, но никто не перезвонил.

**** MONO считает оплаты на сайтах через G-Pay/ApplePay как онлайн сегмент, надо активировать лимит для онлайн оплат. Вика и КБО наверное также фиксирует
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:50

  la9 написав:
  isen написав:Пригласили за картой, сказали кешбек за все покупки в интернете через корзину

Поясните, пожалуйста, не клиенту - что значит через корзину?

КБ даётся только за покупки у продавцов, которые есть в их ИБ?
Я не клиент, не в курсе...

Если продавец позволяет оплатить свой товар картой на сайте и вы понабирали этот товар в корзину и оплатили, то кешбэк будет. В выписке будет обозначено: оплата товаров/услуг интернет.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:51

  isen написав:
  la9 написав:
  isen написав:Пример - сайт розетки, выбрали телефон, он в корзине, оформляете покупку...
Я понял это так, поэтому видать за комуналку кешбека не будет...


не слушайте поддержку, они даже не знают , что такое мсс.
STIGA
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