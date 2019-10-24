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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 676677678679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:52

  Кочевник написав:Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.

Оплата за СМС-інфо авансова, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.

І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:09

  Slx написав:
  Кочевник написав:Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.

Оплата за СМС-інфо авансова, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.

І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.

Так хто бреше і що робити, якщо онлайн платіж потребує код, а смс інформування відключене?
rollo
 
Повідомлень: 46
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:14

  rollo написав:
  Slx написав:
  Кочевник написав:Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.

Оплата за СМС-інфо авансова, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.

І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.

Так хто бреше і що робити, якщо онлайн платіж потребує код, а смс інформування відключене?

СМС не подключать, ЗД сек подключить
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.
MASolomko
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