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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:52
Кочевник написав:
Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.
Оплата за СМС-інфо авансова
, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.
І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.
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Slx
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:09
Slx написав: Кочевник написав:
Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.
Оплата за СМС-інфо авансова
, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.
І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.
Так хто бреше і що робити, якщо онлайн платіж потребує код, а смс інформування відключене?
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rollo
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:14
rollo написав: Slx написав: Кочевник написав:
Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.
Оплата за СМС-інфо авансова
, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.
І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.
Так хто бреше і що робити, якщо онлайн платіж потребує код, а смс інформування відключене?
СМС не подключать, ЗД сек подключить
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isen
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:22
isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.
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MASolomko
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